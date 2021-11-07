Коронавирус унес жизни сразу четверых жителей Томской области

В Томской области впервые с начала пандемии выявлено 274 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 49 704 подтвержденных случая. Фото: телеграм-канал "Область здоровья".

7 ноября 2021 года стало известно о смерти еще четверых жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 605 человек.

Также в Томской области впервые с начала пандемии выявлено 274 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 49 704 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровело за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 655 человек.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 20,0% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,03.

За последние сутки в стране выявлено 40 735 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 192 пациента скончались, 28 605 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 714 595 человек, 244 447 скончались, 7 505 971 выздоровели.

Напомним, что губернатор Сергей Жвачкин продлил нерабочие дни в Томской области до 15 ноября.