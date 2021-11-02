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Здоровье2 ноября 2021 8:02

Около 2 тыс. жителей Томска поставили прививку от COVID-19 за выходные

По региону за все время успели вакцинироваться более 350 тыс. человек
Ксения Высотина
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Вакцинация проходит препаратами: "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

Вакцинация проходит препаратами: "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие выходные в Томске почти 2 тыс. человек поставили вакцину от коронавирусной инфекции. В общей сложности по региону за все время успели вакцинироваться более 350 тыс. жителей области. Об этом сообщает telegram-канал облздрава.

«2 176 томичей поставили прививку от коронавирусной инфекции 30 и 31 октября в пунктах вакцинации против COVID-19, а также в прививочных кабинетах в поликлиниках Томска», - говорится в сообщении.

В облздарве также рассказали, что за все время более 350 тыс. жителей Томской области успели поставить вакцину от COVID-19. Среди них боле 110 тыс. – это люди старше 60 лет.

Добавим, что вакцинация проходит препаратами: "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Препарат "Спутник Лайт" используется для повторной вакцинации, либо для вакцинации переболевших коронавирусом. В остальных случаях для создания активного иммунитета необходимо прививаться двухкомпонентными вакцинами.