Коронавирус в Томске: + 241 новый случай заражения

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 363 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 ноября 2021 года, в Томской области выявлен 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 48 186 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 51 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 363 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,4. В коечном фонде свободно 19,0% мест.

За последние сутки в стране выявлено 40 402 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 155 пациентов скончалось, 23 187 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 554 192 человек, 239 693 скончались, 7 381 726 выздоровели.

Напомним, жителям Томска рассказали, как бороться с нежелательными последствиями после вакцинации от COVID-19.

Власти также заявили, что томские ТЦ и заведения не обязаны проверять QR-коды на достоверность.