Томские ТЦ и заведения не обязаны проверять QR-коды на достоверность

В заведениях и ТЦ должны будут делать замер температуры у посетителей на входе в заведение, проверка наличия масок и перчаток, а также документа о вакцинации или перенесенном заболевании не позже шести месяцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске торговые центры и заведения не обязаны проверять QR-коды на достоверность. Замгубернатора по соцполитике Алена Левко в прямом эфире на площадке "Мой бизнес" на канале Youtube сообщила, что это обязанность полиции.

- Задача бизнеса – определить, что у человека есть документ, который мы отобразили в распоряжении, и после этого пропустить его дальше в торговый развлекательный центр, салон красоты или ресторан. А вот подтверждать, не поддельный ли документ, – такой ответственности на бизнесе нет. Этим занимаются правоохранительные органы, которые будут проводить проверки, - рассказала Алена Левко.

Помимо этого, замгубернатора по соцполитике пояснила, что в заведениях и ТЦ должны будут делать замер температуры у посетителей на входе в заведение, проверка наличия масок и перчаток, а также документа о вакцинации или перенесенном заболевании не позже шести месяцев. Она отметила, что ко всему этому бизнес должен обеспечить посетителей дезинфекцией рук.

Ранее сообщалось, что в Томской области ввели новые ограничения из-за коронавируса с 30 октября по 7 ноября 2021 года.