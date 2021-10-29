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Здоровье29 октября 2021 10:00

Власти Томска рассказали, как бороться с нежелательными последствиями после вакцинации от COVID-19

Можно будет составить акт «о нежелательных реакциях»
Ксения Высотина
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После того, как окончится расследование наступает зона ответственности государства, если действительно прививка привела к серьезным последствиям.

После того, как окончится расследование наступает зона ответственности государства, если действительно прививка привела к серьезным последствиям.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На прямом эфире в инстаграме замначальника областного департамента здравоохранения Наталья Метелева рассказала, как бороться с нежелательными последствиями после вакцинации от COVID-19. Томичи смогут составить акт «о нежелательных реакциях».

- На случай с нежелательными последствиями после вакцинации от коронавирусной инфекции уже есть механизм. Составляется акт «о нежелательных реакциях» и проводится расследование, - рассказала Наталья Метелева.

Замначальника областного департамента здравоохранения добавила, что после того, как окончится расследование наступает зона ответственности государства, если действительно прививка привела к серьезным последствиям. На такой случай есть федеральные льготы или региональные возможности.

Она также напомнила, что у всех есть обязательное медицинское страхование, которое позволит гражданину получить всю медицинскую помощь бесплатно.

Ранее также сообщалось, что томские власти рассказали, кто может не вакцинироваться от COVID-19.