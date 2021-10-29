В Томске с 29 октября в БСМП будут принимать пациентов с COVID-19

На сегодняшний день в регионе коечный фонд для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции и пневмонией составляет 3093. Свободны 20% мест. Фото: Ксения Высотина

С пятницы, 29 октября, больница скорой медицинской помощи перепрофилирована под респираторный госпиталь. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«Новый респираторный госпиталь открыт сегодня, 29 ноября, на базе больницы скорой медицинской помощи Томска», - говорится в сообщении.

В обладминистрации уточнили, что плановую помощь пациентам травматологического и нейрохирургического профилей будут оказывать в областной клинической больнице.

Заместитель губернатора по социальной политике, заместитель руководителя регионального оперативного штаба Алена Левко отметила, что на сегодняшний день в регионе коечный фонд для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции и пневмонией составляет 3093. Свободны 20% мест.

- Принимая во внимание, что вирусная инфекция протекает агрессивно и высокий процент заболевших нуждается в госпитализации, принято решение об открытии еще одного респираторного госпиталя, - прокомментировала Алена Левко.

Добавим, что госпиталь рассчитан на 180 коек. Медучреждение обеспечено всем необходимым оборудованием, в том числе компьютерным томографом, аппаратами ИВЛ. Все койки обеспечены кислородом.

Также напомним, что в октябре прошлого года больница скорой медицинской помощи уже была перепрофилирована в респираторный госпиталь. К работе по основному профилю учреждение вернулось в апреле 2021.