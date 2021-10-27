Ночные порывы ветра серьезных проблем томичам не доставили

На дорогах Томска множество упавших за ночь веток.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ночь на 27 октября в Томске ощущался сильный ветер. Синоптики предупреждали о грядущем похолодании и сильной гололедице
Утром 27 октября томичи в социальных сетях активно выкладывают фотографии упавших на дорогу веток деревьев.
В оперативно – диспетчерской службе компании «Госети» нам сообщили, что аварийных отключений электричества в связи с сильным ветром ночью зафиксировано не было.
О плановых отключения света мы писали.
Между тем, порывистый сильный ветер вновь ожидается в Томской области. В регионе объявлено штормовое предупреждение.