Ночные порывы ветра серьезных проблем томичам не доставили

На дорогах Томска множество упавших за ночь веток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 27 октября в Томске ощущался сильный ветер. Синоптики предупреждали о грядущем похолодании и сильной гололедице

Утром 27 октября томичи в социальных сетях активно выкладывают фотографии упавших на дорогу веток деревьев.

В оперативно – диспетчерской службе компании «Госети» нам сообщили, что аварийных отключений электричества в связи с сильным ветром ночью зафиксировано не было.

О плановых отключения света мы писали.

Между тем, порывистый сильный ветер вновь ожидается в Томской области. В регионе объявлено штормовое предупреждение.