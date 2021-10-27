Порывистый ветер и умеренные осадки ожидаются в Томской области 27 октября

27 октября в Томской области будет прохладно и ветрено.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Томской области 27 октября ожидается облачная погода с прояснениями, возможны гололедные явления, - сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Днем местами возможны небольшие осадки, по северу области сильное отложение мокрого снега», - говорится в сообщении.
Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 18-23 м/с.
Температура воздуха ночью 0…-5 °С, местами до -10 °С. Температура днем -2…+3 °С.
Мы рассказывали, что в Томской области вновь объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.