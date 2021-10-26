Томские синоптики сообщили о грядущем похолодании и сильной гололедице

В Томской области предупреждение о непогоде продлено еще на сутки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Неблагоприятные погодные явления - мокрый снег и гололед - ожидаются в Томске и области в течение дня 27 октября, сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Сохранятся осадки в виде мокрого снега, местами сильное отложение мокрого снега, гололедно-изморозевые явления, порывы ветра до 18-23 м/с», - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, жителям региона надо быть готовым к похолоданию.
Кроме того, на дорогах ожидается сильная гололедица, а на большей части территории области - установление снежного покрова.
Метеорологи уже прогнозировали ухудшение погоды в Томской области, теперь предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях продлено еще на сутки.
Мы рассказывали, что, согласно прогнозам, на этой неделе в Томской области установится снежный покров.