Томские синоптики сообщили о грядущем похолодании и сильной гололедице

В Томской области предупреждение о непогоде продлено еще на сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неблагоприятные погодные явления - мокрый снег и гололед - ожидаются в Томске и области в течение дня 27 октября, сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Сохранятся осадки в виде мокрого снега, местами сильное отложение мокрого снега, гололедно-изморозевые явления, порывы ветра до 18-23 м/с», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, жителям региона надо быть готовым к похолоданию.

Кроме того, на дорогах ожидается сильная гололедица, а на большей части территории области - установление снежного покрова.

Метеорологи уже прогнозировали ухудшение погоды в Томской области, теперь предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях продлено еще на сутки.

Мы рассказывали, что, согласно прогнозам, на этой неделе в Томской области установится снежный покров.