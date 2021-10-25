В Томской области МЧС объявило о гололеде, снеге и порывистом ветре с 26 по 27 октября

Днем 26 октября и ночью 27 октября по области ожидаются осадки, по северу сильные, преимущественно в виде снега, местами гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра. Фото: Василий Вахрин

В Томской области с 26 по 27 октября ожидается гололед, порывистый ветер и снег. Порывы ветра с мокрым снегом могут достигать до 18-23 метра в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 26 октября и ночью 27 октября по области ожидаются осадки, по северу сильные, преимущественно в виде снега, местами гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра до 18-23 метра в секунду. Похолодание, на дорогах сильная гололедица, по северу установление снежного покрова», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в регионе возможно возникновение ЧС, обусловленных авариями на объектах ЖКХ и энергетического комплекса, падением слабозакрепленных конструкций, дорожно-транспортными происшествиями, пожарами в жилом секторе.

Добавляется, что водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

Ранее сообщалось, что облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области 25 октября. Днем возможны небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, сообщает томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.