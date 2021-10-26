На этой неделе в Томской области уже установится снежный покров

По данным синоптиков в Томске снежный покров установится в ноябре, а вот в области на этой неделе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области уже на этой недели установится снежный покров. В самом Томске снег появится только в ноябре. Об этом сообщила начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

- Во вторник ночью морозы местами дошли до -7, также присутствовал мокрый снег, гололед. Днем во вторник ожидается от +2 до +7 °С, по юго-востоку до +12. В ближайшие дни погода кардинально изменится, - рассказала начальник отдела метеорологии.

Светлана Рюхтина также отметила, что 27 октября в ночь температура опустится до -1…-6, в некоторых местах до -11 градусов. Днем в среду будет 0…+5, местами до -5 градусов. В ночь с 27 по 28 октября будет идти мокрый снег, по северу сильный снег, из-за чего установится снежный покров, будет гололед.

- В четверг, 28 октября, будет от -1 до -6, местами до -11 градусов, температура днем ожидается 0…+5, местами до -5 °С. Местами ночью пройдут осадки в виде снега, а вот днем с дождем, - добавила она.

По данным синоптиков в Томске снежный покров установится в ноябре, а вот в области на этой неделе.

Ранее мы писали о том, что МЧС объявило о гололеде, снеге и порывистом ветре с 26 по 27 октября.

Также напомним о погоде на сегодня.