Тепля погода с дождем и ветром будет в Томске 26 октября

В Томске температура поднимется до +12 градусов. Фото: Ксения Высотина

Во вторник, 26 октября 2021 года, в Томске температура поднимется до +12 градусов. Переменная облачность с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер юго-западный 8-13 м\с, температура +10…+12 °С.

В регионе также переменная облачность, местами умеренные дожди, также местами сильный гололед и изморозь. Ветер юго-западный 8-13 м\с. Температура +2…+7 °С.

Ранее сообщалось, что в Томской области МЧС объявило о гололеде, снеге и порывистом ветре с 26 по 27 октября