Томских студентов обязали привиться от COVID-19 до конца года

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Фото: Мария ЛЕНЦ

Все студенты Томской области должны быть привиты от COVID-19 до конца 2021 года. Это выдержка из новой редакции постановления главного санитарного врача Томской области Ольги Пичугиной.

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции обучающимся старше 18 лет в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования», - говорится в тексте постановления.

Постановление Пичугиной от 20 октября гласило, что студенты томских вузов и ссузов должны вакцинироваться от COVID-19 только для прохождения практики вне своих образовательных учреждений.

Прививки, помимо студентов, должны поставить, в том числе, медики и педагоги, работники организаций транспорта, энергетики, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, военнослужащие. Кроме того, без введения вакцины не смогут продолжать работать сотрудники салонов красоты, СПА-центров, бассейнов и фитнес-клубов.

Всем работодателям Томской области поручено усилить среди подчиненных информационно-разъяснительную работу по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба обладминистрации сообщила, что в выходные дни в Томске будут работать 11 пунктов вакцинации от COVID-19.

23 и 24 октября привиться от новой коронавирусной инфекции можно, например, в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13) и в пункте вакцинации медико-санитарной части №2 (Иркутский тракт, 156).

22 октября стало известно о смерти еще двух жителей Томской области от коронавируса.

В начале этой недели, 18 октября, томский Роспотребнадзор объявил о том, что серьезных осложнений при иммунизации от коронавируса у нас в регионе не выявлено.