Коронавирус унес жизни еще двух жителей Томской области

Власти будут объявлять новые нерабочие дни, пока не сформируется коллективный иммунитет, написал в Telegram главврач главной антиковидной больницы страны, госпиталя в Коммунарке Денис Проценко. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

22 октября 2021 года стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 585 человек.

Также в Томской области выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 46 216 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 68 жителей Томской области выздоровело за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 37 854 человек.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 20,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,14.

За последние сутки в стране выявлено 37 141 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 064 пациента скончались, 25 453 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 168 305 человек, 228 453 скончались, 7 117 060 выздоровели.

Напомним, в Томске респираторные госпитали на базе ОКБ и горбольницы №3 увеличивают количество мест.

Объявлено также, что жителей Томской области не будут пускать в заведения со справкой об антителах к COVID-19.