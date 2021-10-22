В Томске респираторные госпитали на базе ОКБ и горбольницы №3 увеличивают количество мест

В респираторном госпитале томской больницы №3 проходят лечение пациенты с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией и пневмонией со средней степенью тяжести заболевания, в ОКБ – пациенты с тяжелым и средне-тяжелым течением COVID-19. Фото: Алиса ТИТКО

Респираторные госпитали на базе горбольницы №3 и ОКБ в Томске расширяют коечный фонд на 150 мест. Об этом сообщает облздрав в своем telegram-канале.

«Респираторные госпитали областной клинической больницы и больницы №3 Томска расширяют коечный фонд на 150 коек», - говорится в сообщении.

Также добавляется, что в этой связи плановая медицинская помощь приостановлена в отделении пульмонологии и ЛОР-отделении больницы №3, сокращен объем предоставляемой помощи в гинекологическом отделении ОКБ.

Как заявила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева, помощь по профилю «пульмонология» и «гинекология» будет оказываться в терапевтических отделениях учреждений.

Облздрав также напомнил, что в респираторном госпитале томской больницы №3 проходят лечение пациенты с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией и пневмонией со средней степенью тяжести заболевания, в ОКБ – пациенты с тяжелым и средне-тяжелым течением COVID-19.

Добавим, что сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 составляет 2 643 койки. Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть №2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, Дворца зрелищ и спорта, родильного дома №4 и больницы №3.