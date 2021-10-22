Жителей Томской области не будут пускать в заведения со справкой об антителах к COVID-19

Томичам рекомендуется взять справку у врача о недавнем перенесенном ковиде. Срок действия справки должен составлять не более полгода с момента выздоровления. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Томичей не будут пускать в кафе и рестораны со справкой об антителах к коронавируской инфекции. Об этом сообщила заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко в интервью программе «Линия губернатора» на телеканале «Россия 24».

- Справка о наличии антител в организме для посещения ресторанов и кафе не подойдет. На сегодняшний день нет четких титр антител, которые смогут защитить от заражения, - сказала замгубернатора.

Алена Левко отметила, что вопрос о заражении с антителами не раз обсуждали медицинские работники. Они пришли к выводу, что так как на данный момент нет четких данных о том, какой титр антител способен защитить человека от заражения, такая справка для пропуска в заведения подходит.

Она также добавила, что рекомендует взять справку у врача о недавнем перенесенном ковиде. Срок действия справки должен составлять не более полгода с момента выздоровления.

Напомним, что в Томской области вводится практика предъявления QR-кодов и обязательная вакцинация для отдельных групп граждан.