Порывистый юго-восточный ветер ожидается в Томской области 21 октября

В Томске в течение дня существенных осадков не ожидается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Томске и области 21 октября. Это информация томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Переменная облачность, без существенных осадков, утром местами туманы», - говорится в сообщении синоптиков.

Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы возможны до 14 м/с.

Температура воздуха ночью -3…+2°С, местами до +3…+8°С. Температура днем +8…+13°С, местами до +18°С.

Между тем, на этой неделе в регионе было распространено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях.

Томский ЦГМС, в частности, сообщил, что в период с 20 по 22 октября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере Томска – пыли и взвешенных веществ.

Были озвучены рекомендации по экологической обстановке для населения. Томичам советуют, в том числе, ограничить поездки на личном транспорте, который в данный период дает наибольший вклад в загрязнение воздуха; сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; не открывать для проветривания помещений окна, особенно ночью и ранним утром.

Мы писали, что в Томске еще несколько дней количество пыли в атмосфере будет превышать норму в четыре раза.

Синоптики также предупреждают, что в ближайшие дни в Томске тепло сменится дождями и затем снегом.