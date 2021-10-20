В Томске еще несколько дней количество пыли в атмосфере будет превышать норму в четыре раза

Пыль в воздухе - не самая большая проблема горожан... Фото: Ксения Высотина

В Томске сложились неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, об этом сообщил 20 октября сайт гидрометцентра области.

Специалисты-метеорологи отмечают, что количество пыли в воздухе города превысило норму в четыре раза. Предыдущий раз такое было 9 лет назад. В областном центре стоит сухая, солнечная погода с небольшим ветром. Пыль, вредные примеси, поднимаясь, так и висит в воздухе. Для многих горожан гораздо неприятнее дым лесных пожаров. Специалисты рекомендуют местным предприятия уменьшить выбросы в атмосферу.

Синоптики также отмечают, что появившаяся в городском воздухе дымка связана с печным отоплением, жители частного сектора активно начали обогревать свое жилье.

Заметим, что по прогнозу, проблемы с атмосферой в Томске окончатся через несколько дней, когда пройдут дожди.