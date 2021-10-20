В ближайшие дни в Томске тепло сменится дождями и затем снегом

Два - три дня тепла в Томске, а затем дожди и похолодание! Фото: Ксения Высотина

Синоптики ожидают завтра, 21 октября, в Томской области до плюс 18 градусов тепла, об этом РИА Томск сообщила начальник отдела метеорологии областного гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Специалист отмечает, что это произойдет из-за воздушного потока с юга. Для октября это не редкое явление, в прошлые годы столбик термометра поднимался и намного выше. В Томской области в третьей декаде октября температура воздуха будет колебаться от +18 градусов до -6…-8 градусов. Метеорологи ранее сообщали, что средняя температура воздуха в третьей декаде октября в регионе будет выше нормы на 2-3 градуса.

По словам синоптиков, тепло продержится недолго, последние дни октября будут дождливыми, затем выпадет снег.