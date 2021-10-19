Коронавирус в Томске: + 150 новых случая заражения

В коечном фонде, развернутом у нас в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 19,4% мест. Фото: Мария ЛЕНЦ

19 октября 2021 года, в Томской области выявлено 150 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 45 751 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 51 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 37 672 человек.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 19,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,21.

За последние сутки в стране выявлено 33 740 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 015 пациентов скончались, 23 426 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 060 752 человек, 225 325 скончались, 7 040 481 выздоровели.

Напомним, в Томской области с 1 ноября возобновляются рейды по соблюдению масочного режима

Томичей, у которых будет подозрение на коронавирус, будут принимать в роддоме №4.