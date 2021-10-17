Коронавирус в Томске: + 134 новых случая заражения

Число новых случаев заражения коронавирусом в Томской области постоянно растет! Фото: Олег УКЛАДОВ

17 октября 2021 года, в Томской области выявлено 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 45 464 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 53 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 37 562 человек.

За последние сутки в стране выявлено 34 303 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 997 пациентов скончались, 18 717 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 992 687 человек, 223 312 скончались, 7 000 624 выздоровели.