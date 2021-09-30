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Общество30 сентября 2021 11:32

Силовые структуры Томской области обсудили меры антитеррактной защищенности образовательных учреждений региона

Силовики провели координационное совещание
Ксения Высотина
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Силовыми структурами было поручено региональному управлению МЧС, ежеквартально проверять технические возможности эвакуации и оповещения в образовательных учреждениях региона, проводить соответствующие тренировки с персоналом.

Силовыми структурами было поручено региональному управлению МЧС, ежеквартально проверять технические возможности эвакуации и оповещения в образовательных учреждениях региона, проводить соответствующие тренировки с персоналом.

Фото: Ксения Высотина

В томской области сотрудники силовых структур провели координационное совещание, где обсудили меры антитеррактной защищенности образовательных учреждений региона. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«Заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов провел внеочередное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что сотрудники ФСБ, Росгвардии, полиции, прокуратуры, следственного комитета, МЧС, Роскомнадзора, университетских служб безопасности и профессиональной ассоциации частных охранных предприятий обсудили дополнительные меры антитеррористической защищенности образовательных учреждений региона.

Также отмечается, что после публикации 27 сентября в соцсетях ложного сообщения о планируемом нападении на томский колледж, сотрудники полиции продолжают проводить внеочередные проверки охраны в системе образования.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Дмитрий Амелин заявил, что по согласованию с правоохранительными органами сотрудники полиции в штатском выборочно заходят в образовательные учреждения, где оценивают пропускной режим, работоспособность тревожных кнопок, металлодетекторов, видеокамер и других технического средств.

Сотрудники Росгвардии в свою очередь отметили, что в день публикации в соцсети фейкового сообщения проанализировали изображение оружия и совместно с ФСБ проверили всех владельцев такой же модели.

По итогу совещания, силовыми структурами было поручено региональному управлению МЧС, ежеквартально проверять технические возможности эвакуации и оповещения в образовательных учреждениях региона, проводить соответствующие тренировки с персоналом. Службы профилактики терроризма и Роскомнадзор будет продолжать оперативный анализ соцсетей и блокировку экстремистского контента.

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https://www.tomsk.kp.ru/daily/28336/4481433/