Неизвестный в телеграм-канале угрожал расправой колледжу в Томске

"Шутников" в социальных сетях становится все больше... Фото: Евгения ГУСЕВА

25 сентября неизвестный создал в социальной сети телеграм-канал «Расстрел Томского колледжа», в котором угрожал провести расправу 1 октября с помощью огнестрельного оружия и взрывного устройства в отношении Томского промышленно-гуманитарного колледжа.

Позже этот автор сообщил, что он пошутил, а сам находится в другой стране. В качестве мотива своего поступка он назвал привлечение внимания к безопасности учреждений образования, чтобы они «достаточно охранялись». Замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов прокомментировал сообщения в социальных сетях о готовящемся нападении на один из томских колледжей, информирует пресс-служба администрации региона.

Заместитель губернатора отметил, что аналогичные сообщения в идентичных по названию телеграм-каналах ранее зафиксированы в нескольких российских регионах. По его словам, скорее всего, мы имеем дело с очередной волной ложных сообщений, подобных «лжеминированию».

«Тем не менее, органы правопорядка проводят весь комплекс необходимых мероприятий, включая поиск причастных к созданию телеграм-канала и внеочередную проверку систем безопасности в образовательных учреждениях региона», – говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Руководитель также отметил, что ситуация взята на контроль антитеррористической комиссией Томской области.