«Себя успокаиваю и родителей тоже»: директор томского колледжа, в котором неизвестный хотел устроить стрельбу, рассказала подробности инцидента

Власти считают, что сообщение фейковое, но после трагедии в Перми держат ситуацию под контролем. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 27 сентября, в томских пабликах появились скрины сообщений, в которых неизвестный рассказал о планах устроить стрельбу в томском промышленно-гуманитарном колледже. Власти считают, что сообщение фейковое, но после трагедии в Перми держат ситуацию под контролем. «КП-Томск» поговорила с директором того самого колледжа и выяснила подробности инцидента и какие меры безопасности приняты.

Накануне, 25 сентября, неизвестный создал в Telegrame канал «Расстрел Томского колледжа», в котором угрожал провести расправу 1 октября с помощью огнестрельного оружия и взрывного устройства в отношении Томского промышленно-гуманитарного колледжа. Он, как и пермский стрелок, писал угрозы, называл себя Богом и обещал устроить «шоу из пыли и осколков стекла». Также автор выложил фотографию оружия и написал, что «патронов хватит на всех».

Позже этот автор сообщил, что он пошутил, а сам находится в другой стране. В качестве мотива своего поступка он назвал привлечение внимания к безопасности учреждений образования, чтобы они «достаточно охранялись».

Замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов сообщил, что аналогичные сообщения в идентичных по названию telegram-каналах ранее зафиксированы в нескольких регионах России.

- По всем признакам мы имеем дело с очередной волной ложных сообщений, подобных «лжеминированию». Тем не менее, органы правопорядка проводят весь комплекс необходимых мероприятий, включая поиск причастных к созданию Телеграм-канала и внеочередную проверку систем безопасности в образовательных учреждениях региона, - подчеркнул Игорь Толстоносов.

Вице-губернатор также отметил, что ситуация взята на контроль антитеррористической комиссией Томской области.

В Томском промышлено-гуманитарном колледже обучается 400 студентов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как рассказала «КП-Томск» Елена Змеева, директор промышленно-гуманитарного колледжа, сообщение она получила рассылкой.

- Мы все у себя проверили, систематизировали. Охрану усилили, все соответствующие органы ведут проверку по своим направлениям. Мы понимаем, что в панику впадать нельзя, но и не отмахиваемся. Я надеюсь, что все будет благополучно. Тем более мы понимаем, что это не студент, уже известно все: страна, сервера, - говорит Елена Евдокимовна.

Директор учреждения также рассказала, что со студентами проводится инструктаж, чтобы каждый понимал, как себя вести в чрезвычайных ситуациях.

После широкого освещения инцидента в СМИ об угрозах расстрела узнали и родители студентов.

- Я себя успокаиваю и родителей тоже. Не нужно поддаваться на провокации. Образовательный процесс идет, и мы сделаем все, чтобы наши дети были в безопасности, - добавила руководитель колледжа.

Напомним, 20 сентября в Перми студент-первокурсник Тимур Бекмансуров приехал в университет с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории кампуса и стрелял в людей. От его рук погибли 6 человек. Более 20-ти получили огнестрельные ранения.

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