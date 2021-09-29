На этот раз все легально: основатель Street Vision рассказал, что в завершении фестиваля арт-художники подарят Томску 10 муралов

Организатор также уточнил, что главная экспозиция на последнем фестивале будет посвящена десятилетию Street Vision. Фото: Ксения Высотина

Арт – художники фестиваля Street Vision подарят городу 10 муралов - больших рисунков на стенах. Основатель масштабного фестиваля уличного искусства Иван Ларионов рассказал «КП-Томск», что граффити уже согласованы с администрацией Томска.

- После ситуации с муралом по ул. Розы Люксембург, где находится розовая свинка, мы познакомились с людьми, которые принимают решение насчет оформления фасадов. Мы уже сотрудничаем с администрацией и прорабатываем места под рисунки, так что в этот раз все легально, - рассказал Иван.

Организатор также уточнил, что главная экспозиция на последнем фестивале будет посвящена десятилетию Street Vision. В этот раз участие в мероприятии примут не только отдельные художники, фотографы или музыканты, на последнем фестивале также покажут себя городские сообщества, креативные индустрии, университеты, туристические проекты, малые и крупные бизнесы.

Также Иван Ларионов отметил, что в связи с финальной выставкой количество билетов возрастет.

- Предварительно будет большая площадка, почти на 4 тысячи "квадратов" в районе проспекта Комсомольского – улицы Енисейской, поэтому билетов хватит на большое количество людей, - прокомментировал организатор.

Основатель крупного фестиваля добавил, Street Vision – это не последнее, что сделано для Томска, город еще может ждать подобных проектов.

Ранее сообщалось, что фестиваль искусства Street Vision пройдет в последний раз в 2022 году.

Также напомним тему, когда представители областного комитета по охране объектов культурного наследия требовали закрасить граффити, нарисованные в рамках Street Vision.