Искусство или вандализм: власти Томска требуют закрасить граффити, нарисованные в рамках фестиваля Street Vision

Одним рисунок на стене покажется шедевром, другие скажут: «Испортили имущество». Фото: Ксения Высотина

Всю историю существования граффити отношение людей к ним было неоднозначным. Да и сегодня одним рисунок на стене покажется шедевром, другие скажут: «Испортили имущество».

Именно такая спорная ситуация сложилась на днях в Томске. Представители областного комитета по охране объектов культурного наследия требуют закрасить граффити, нарисованные в рамках томского фестиваля Street Vision.

- Мы вполне ожидали, что нас заставят закрасить арт объекты. Но лично я не думал, что раздуется такой скандал из-за этого, - прокомментировал «КП-Томск» основатель фестиваля Иван Ларионов.

По словам представителей властей, размещение рисунков, расположенных на зданиях по ул. Розы Люксембург, 8, и Бакунина, 1, незаконно.

Напомним, что с 5 по 12 июня 2021 в Томске на разных площадках проходил фестиваль уличного искусства Street Vision. Помимо выставки на ул. Мельничной, 8, организаторы и художники фестиваля планировали украсить фасады томских зданий стрит-арт объектами и граффити.

Фото: Ксения Высотина

На "девушку-свинку" заявили в полицию

Граффити сегодня - одна из самых свободных форм художественного самовыражения, и в отличие от галерейных, эти рисунки доступны тысячам людей на открытом пространстве. Но с этим, к сожалению, не всегда согласны владельцы здания, на которым появляется творчество.

Например, сотрудники томского муниципального Центра социальных инициатив не оценили инициативу молодежи, которая изобразила на их здании «девушку-свинку», и подали заявление в полицию по факту появления граффити на фасаде здания по улице Розы Люксембург, 8. Об этом сегодня сообщила РИА Томск замдиректора центра Анна Германова.

Как правило, граффити как искусство не преследуется законом только тогда, когда нанесение рисунков заранее оговорено с городскими властями. Организаторы Street Vision признают, что рисунки на фасадах зданий в Томске не были согласованы. Если художников попросят закрасить граффити, они их беспрекословно закрасят.

Фото: Ксения Высотина

«КП-Томск» удалось пообщаться с одним из художников в жанре граффити, которые украсили улицы города в рамках фестиваля.

- Официального подтверждения новости о том, что нас просят закрасить граффити я не получал. Город был готов к нашему проекту, поэтому никаких помех в процессе я не встретил, скорей наоборот, - говорит Михаил Мак, создатель мурала на Бакунина, 1.

По словам Михаила, проект (мурал на стене по адресу ул. Бакунина, 1) не коммерческий, но если оценивать вложенные средства и ресурсы для его создания, то это порядка 300 тыс. рублей. Собрать этот ресурс художники смогли совместно со Street Vision и партнерами. Закрасить арт-объект обойдется примерно в 10 тыс. рублей.

Уличное искусство поддержал один из депутатов гордумы Томска. Юрий Ворошилин считает, что искусству нужна свобода, а не регламенты.

- Стрит-арт - это один из элементов нового городского облика. Который реагирует на все то, что происходит в городе, стране и мире. Безусловно, бороться с одним-двумя большими граффити куда проще, чем с рекламой запрещенных сайтов и средств, - написал в своем telegram-канале депутат. - Я призываю чиновников выйти из кабинетов и пройтись по городу, перестать наслаждаться буквой регламента, а все же увидеть настоящую пользу от работ уличных художников.

Ворошилин также отметил, что будет честно спросить у томичей, хотят ли они сохранить эти граффити или нет, и предложил устроить голосование на сайте мэрии Томска, как это делалось по многим другим вопросам.

Как вы относитесь к такому виду искусства? Считаете это вандализмом, который портит исторические фасады зданий или же наоборот, искусство, которому место быть?..

А пока этот вопрос остается открытым, фотокорреспондент «КП-Томск» прошлась по местам нарисованных арт-объектов и на память запечатлела граффити художников.