Томский фестиваль Street Vision пройдет последний раз в 2022 году

Последнее мероприятие пройдет с 10 по 12 июня в 2022 году. Фото: vk.com/streetvisionfestival

Томский фестиваль искусства Street Vision пройдет в последний раз в 2022 году, об этом сообщил сам основатель проекта Иван Ларионов на своем YouTube-канале.

- Мы не продавали бренд, нас никто не запретил, слава Богу я никуда не переезжаю, просто пора заканчивать эту историю и начинать новую, - рассказал в видеоролике Ларионов.

Как уточнил организатор крупного фестиваля уличного искусства, последнее мероприятие пройдет с 10 по 12 июня в 2022 году. На этот раз показ будет на территории большого завода и продлится три дня. Подытожит мероприятие прощальная вечеринка.

Напомним, что первый уличный фестиваль Street Vision, стартовал в 2012 году. На мероприятии раскручивались такие направления, как: граффити, арт, музыка, фотография, и даже проводились лекции по искусству.