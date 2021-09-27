В утреннем ДТП на Пушкинской развязке 27 сентября пострадало три человека

Пострадавший 31-летний томич был госпитализирован. Сейчас ему проводят оперативное лечение, врачи оценивают его состояние, как тяжелое. Фото: Ксения Высотина

В Томске из-за утренних ДТП 27 сентября три томича доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает telegram облздрава.

«В ДТП на пересечении улицы Пушкина и Комсомольского проспекта сегодня пострадали три человека, детей среди них нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие в авариях были доставлены в больницы по скорой медицинской помощи. Двое из них, женщина – 46 лет и мужчина – 24 года не нуждались в госпитализации, им оказали амбулаторную помощь.

А вот пострадавший 31-летний томич был госпитализирован. Сейчас ему проводят оперативное лечение, врачи оценивают его состояние, как тяжелое.

Уточняется, что на месте аварии работало две реанимационные бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 27 сентября, сотрудники ГИБДД за утро получили почти 20 сообщений о ДТП.

«Флешмоб» аварий появился из-за гололеда, наступившего в первый день недели.