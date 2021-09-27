В Томске сотрудники ГИБДД получили почти 20 сообщений о ДТП за утро 27 сентября

Сведения о пострадавших уточняются. Фото: "КП-Томск"
В Томске в понедельник, 27 сентября, сотрудники ГИБДД за утро получили почти 20 сообщений о ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.
«Всего за несколько часов утром в дежурную часть ГИБДД поступило 19 обращений, связанных с ДТП. Как показывает практика, с наступлением неблагоприятных погодных условий количество аварий на дорогах резко возрастает. Сведения о пострадавших уточняются», - говорится в сообщении.
Уточняется, в связи с колебанием температуры в течение суток в утреннее и вечернее время происходит обледенение проезжей части, что влияет на снижение коэффициента сцепления автомобиля с проезжей частью, особенно на мостах, путепроводах и загородных участках, что может спровоцировать рост ДТП.
Напомним, что в понедельник, 27 сентября, утром до сих пор появляется информация в социальных сетях о десятках ДТП из-за появившегося гололеда. Также в городе зафиксированы девятибалльные пробки.
Основные заторы происходят на ул. Пушкина, Иркутском тракте, Комсомольском проспекте, Балтийской и Клюева.
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