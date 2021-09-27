В Томске утром 27 сентября из-за гололеда произошли десятки ДТП

Пресс-служба УМВД подтвердила пока что только информацию об аварии на пушкинской развязке, где столкнулись шесть машин. Водитель одного из автомобилей попал в больницу. Фото: "Регион-70"

В Томске в понедельник, 27 сентября, утром появляется информация в социальных сетях о десятках ДТП из-за появившегося гололеда. Также в городе зафиксированы девятибалльные пробки.

Основные заторы происходят на ул. Пушкина, Иркутском тракте, Комсомольском проспекте, Балтийской и Клюева.

Пресс-служба УМВД подтвердила пока что только информацию об аварии на пушкинской развязке, где столкнулись шесть машин. Водитель одного из автомобилей попал в больницу.

Также по информации от 2ГИС в городе зафиксированы девятибалльные пробки сразу на нескольких улицах, в том числе на Балтийской, Пушкина, Иркутском тракте и проспекте Комсомольском.

Подписчики группы «Регион-70» также сообщают о сильном тумане на дорогах.