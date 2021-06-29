Ремонт в «Богашево»: что известно о работе томского аэропорта в период реконструкции

График работы изменится со 2 августа по 25 сентября. Фото: tomskairport.ru

Из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы томский аэропорт изменит график работы в конце лета. Со 2 августа томичи не смогут ежедневно летать по разным направлениям. Что делать, если уже куплен билет на этот период – рассказываем в нашем материале.

Временный график работы аэропорта

Как стало известно на пресс-конференции 17 июня, во время активных работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы изменится режим работы томского аэропорта. Полеты ограничат со 2 августа по 25 сентября – в это время работы будут проводиться еженедельно по 6 дней подряд.

Так, со 2 августа самолеты до Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Симферополя, Анапы, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Сургута, Красноярска, Нижневартовска и Улан-Удэ будут отправляться один раз в неделю. Вылеты в эти города запланированы с 06:00 воскресенья до 09:00 понедельника. Такой график сохранится до 25 сентября.

При этом без ограничений со 2 по 28 августа будут выполняться полеты по следующим направлениям: Стрежевой, Каргасок, Новый Васюган, Кедровый, Горно-Алтайск, Абакан, Барнаул и Белокуриха. С 29 августа по 25 сентября эти рейсы будут выполняться также с 06:00 воскресенья по 09:00 понедельника.

Такие изменения вызвали большое негодование у жителей Томской области. Как сообщает Центр управления регионом (ЦУР), людей волнуют два вопроса: «Почему так поздно предупредили о реконструкции, когда билеты на самолет уже у многих куплены?» и «Почему работы проводятся в такой богатый на перелеты сезон отпусков?». Разбираемся со всем по порядку.

Наиболее полная информация о реконструкции есть на сайте томского аэропорта. Фото: tomskairport.ru

Сделать ремонт позже – невозможно

Как рассказал журналистам начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев, 1 июня была проведена оценка состояния взлетно-посадочной полосы. 15 числа этого месяца подрядчик и проектировщики согласовали график работ.

– В ночь с 16 на 17 июня издано специальное авиационное сообщение (NOTAM) об ограничениях на аэродроме. Минимальный срок предупреждения авиакомпаний об ограничениях в полетах, установленный законодательством, составляет 45 дней. В связи с этим ограничения вводятся со 2 августа, – пояснил Юрий Баев.

По его словам, сместить сроки на более поздний период – сентябрь и октябрь – нельзя. Дожди и низкие температуры могут помешать качественно уложить асфальт на ВПП.

Порядок действий для пассажиров

Что же делать томичам, которые уже купили билеты на конец лета и начало осени? По информации, представленной на сайте аэропорта «Богашево», в течение 10 рабочих дней авиакомпания должна связаться с клиентами и предложить варианты дальнейших действий.

Если же этого не произошло, то томичам предлагают позвонить по телефону горячей линии в саму авиакомпанию либо обратиться в представительство. Кроме того, дополнительно информацию можно узнать в департаменте транспорта региона и в справочной аэропорта.

Телефоны горячих линий:

Департамент транспорта Томской области: 8-800-200-9344

Справочная аэропорта «Томск»: 8 (3822) 932-700

«Аэрофлот»: 8-800-444-5555

«Уральские авиалинии»: 8-800-770-0262

«S7»: 8-800-700-0707

«Руслайн»: 8-800-5555-800

«Nordwind Airlines»: 8 (495) 730-5080

«АЛРОСА»: 8-800-234-4924

«Red Wings Airlines»: 8-800-350-9977

Кроме того, известно, что некоторые пассажиры смогут получить компенсацию на проезд до новосибирского аэропорта «Толмачево». Полную информацию об этом можно узнать на сайте аэропорта «Томск» в специальном разделе.

Смещение сроков ремонта не позволит качественно уложить асфальт на взлетно-посадочной полосе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Что еще известно о ремонте

По словам замгубернатора Томской области по промышленной политике Игоря Шатурного, проект реконструкции аэропорта «Богашево» был включен в федеральную программу «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» еще в 2018 году. Из федерального бюджета регион на реализацию проекта получил более 2,8 млрд рублей.

Ремонт томского аэропорта включает в себя целый комплекс работ. Так, в 2019 году началось оснащение взлетно-посадочной полосы водосточно-дренажной системой и очистными сооружениями, новым КПП и аварийно-спасательной станцией. А в 2020-м стартовала реконструкция самой ВПП и работы по ее удлинению.

Специально для устройства искусственного покрытия полосы был смонтирован асфальтобетонный завод. По состоянию на 18 июня на ВПП дорожники фрезеруют старое покрытие, удлиняют полосу и устраивают котлован на разворотной площадке.

– Подрядчик работает в рамках графика, даже с небольшим опережением. Намеченные объемы работ этого года по реконструкции взлетно-посадочной полосы планируется завершить до 25 сентября, – отмечал Игорь Шатурный.

Кроме того, в томском аэропорту будет реконструирована патрульная дорога, установлены новые участки метеооборудования и система светосигнального оборудования, обустроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к зданиям.