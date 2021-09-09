Третий подросток пропал в Томске, 15-летняя девочка плохо ориентируется в городе

Девочка плохо ориентируется в городе. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске пропал третий подросток, 15-летняя девочка ушла с адреса ул. Елизаровых, 59.

«В УМВД России по Томской области из Администрации Советского района города Томска поступило сообщение, что 9 сентября 2021 года около 12 часов 50 минут ушла с адреса ул. Елизаровых, 59 несовершеннолетняя Игнатова Алена Александровна, 2005 года рождения», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что Алена с 2017 года проживала в Ленинградской области и в городе Томск ориентируется плохо.

Уточняются приметы пропавшей: на вид 15 лет, рост около 155 см, среднего телосложения.

Алена была одета в бежевую куртку с капюшоном, серые штаны и белые кроссовки. Также у девочки на левой кисти татуировка в виде змейки.

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение девушки, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или 8 (3822) 795-013.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции также разыскивают 15-летнего Виктора Можина и 14-летнюю Александру Черникову.