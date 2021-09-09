Томская полиция просит о помощи в поисках 14-летней девочки

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение девушки, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или 8 (3822) 795-013. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске пропала 14-летняя школьница, девочка ушла из гимназии №29 и больше не вернулась, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Черникова Александра, 2007 года рождения. 8 сентября 2021 года около 13 дня ушла с гимназии № 29, расположенной по адресу: ул. Новосибирская, д. 39 и до настоящего времени не вернулась», - говорится в сообщении.

В полиции уточняют приметы пропавшей: рост около 170 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы, крашенные в бордовый цвет с рыжим оттенком.

Александра была одета в темно-синий брючный костюм, футболка с рисунками бананов, на ногах черные танкетки, при себе портфель черный с надписями.

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение девушки, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или 8 (3822) 795-013.