Еще один подросток пропал в Томске, мальчик ушел из дома 4 сентября и не вернулся

Пропавший был одет в черную футболку, серые штаны и черные сланцы. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске пропал еще один 15-летний подросток, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Сотрудниками УМВД России по Томской области устанавливается местонахождение Можина Виктора, 2006 года рождения, который 4 сентября 2021 года около 18 часов 15 минут ушел с улицы Алеутской 4 и до настоящего времени не вернулся», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили приметы Виктора: на вид 15-16 лет, рост около 164 см, среднего телосложения, челка обесцвечена.

Пропавший был одет в черную футболку, серые штаны и черные сланцы.

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение мальчика, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или 8 (3822) 795-013.