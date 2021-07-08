В пожаре в Томском районе пострадал мужчина, получив термические ожоги 15% тела

Причина пожара устанавливается. Фото: ГУ МЧС по Томской области

В среду, 7 июля, в с. Межениновка Томского района произошел пожар частном доме, в котором пострадал 43-летний местный житель, сообщает пресс-служба МЧС.

«07.07.2021 в 04:59 поступило сообщение о загорании жилого дома в с. Межениновка Томского района. В ликвидации пожара были задействованы 11 человек и 4 единицы техники», - говорится в сообщении.

По словам пожарных, возгорание произошло в бревенчатом жилом доме. Затем пламя перекинулось на брусовую баню и бревенчатую постройку. Из пожара удалось самостоятельно эвакуироваться 43-летнему мужчине, который получил термические ожоги 15% тела. Пострадавшего доставили в ОКБ.

В результате пожара обгорели стены внутри и снаружи дома и надворных построек, и обрушились обрешетки крыш. Площадь пожара составила 92 кв.м.

Причина пожара устанавливается.

По данным МЧС, с начала года в Томской области отмечен рост погибших в пожарах. За первые полгода произошло 1496 пожаров, в которых погибли 33 человека.

Только за последние двое суток в ходе тушения пожаров были обнаружены тела четырех человек.

Утром 6 июля в двухэтажном бревенчатом доме на ул. Яковлева пожарные обнаружили тела двух мужчин и женщины. Еще один человек с ожогами был доставлен в больницу.

Ночью 7 июля при пожаре в пятиэтажной "панельке" на пр. Ленина погиб 62-летний мужчина. Десять человек были спасены.