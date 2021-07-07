В огне пожара в пятиэтажной "панельке" в Томске погиб 62-летний мужчина. Спасено 10 жителей.

Пожар в областном центре унес жизнь 1 томича, нанеся нескольким квартирам в многоэтажке материальный ущерб. Причины возгорания устанавливаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Седьмого июля в 3.51 оперативный дежурный принял сообщение о возгорании в панельном 5-этажном доме на пр. Ленина, 271. Огнеборцы спасли 10 жителей, один человек погиб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

- Пожарными из звена газодымозащитной службы было эвакуировано 10 человек по лестничным маршам. На 3 этаже в одной из квартир обгорели стены и вещи в комнате и коридоре, выгорел балкон. Обгорел балкон квартиры на 4 этаже. Площадь пожара составила 22 кв. м, его причина устанавливается, - рассказали в ведомстве.

Спасатели уточнили, что в горевшей квартире в ванной комнате на полу было обнаружено тело мужчины 1959 года рождения. В ликвидации огня было задействовано 5 единиц техники, 24 человека. За минувшие сутки в Томской области произошло 5 пожаров. Всего с начала года их насчитывается 1499.