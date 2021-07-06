При пожаре в Томске на ул. Яковлева погибли три человека и один доставлен с ожогами в больницу

В ликвидации пожара были задействованы 33 человека и 8 единиц техники. Пожар локализован в 5:40, ликвидирован в 5:56. Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром в Октябрьском районе Томска произошел пожар в 2-этажном бревенчатом жилом доме, который унес жизни троих людей, сообщает пресс-служба МЧС.

«6 июля в 5:30 поступило сообщение о загорании жилого дома в Октябрьском районе г. Томска по ул. ул. Яковлева, 47/1», - говорится в сообщении.

По словам спасателей, на момент прибытия первого подразделения горели тамбур, квартира на первом этаже. В результате пожара обгорели стены тамбура и квартиры на первом этаже, частично обрешетка. Площадь пожара составила 30 кв.м.

Пожарными в квартире были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Удалось спасти 16-летнего жильца, который был доставлен в медицинское учреждение с термическими ожогами.

Причина пожара устанавливается.