Томский бизнес обяжут сменить вывески в течение пяти лет после принятия дизайн-кода

Дизайн-код поможет создать в областном центре единый внешний вид, для этого все вывески должны отвечать новым требованиям.

Предприниматели Томска будут обязаны в течение пяти лет сменить вывески на зданиях после принятия дизайн-кода. Это позволит создать в городе единый стиль и избавить жителей от лишнего рекламно-информационного «шума». Об этом рассказал заммэра по архитектуре и строительству города Алексей Макаров.

Ранее «КП-Томск» сообщала, что мэрия Томска разработала дизайн-код в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Свод включает правила размещения рекламы, подсветки, адресных табличек на фасадах зданий. Город поделят на две зоны: первую составят особые архитектурные места, вторую – прочие улицы.

Томские депутаты посчитали необходимым предусмотреть переходный период при введении нового дизайн-кода. По словам Алексея Макарова, предположительно срок составит не менее пяти лет.

Ранее также отмечалось, что за несоблюдение новых правил предполагается административная ответственность.