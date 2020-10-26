Томск закодированный: правила размещения рекламы на фасадах разработали городские дизайнеры

Дизайн-код города был представлен общественности Томска 23 октября 2020 года. Фото предоставлено пресс-службой городской администрации.

Администрация Томска разработала дизайн-код города. Он был представлен общественности 23 октября на рабочей группе Градостроительного совета при губернаторе Томской области по рассмотрению проектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в мэрии.

Как пояснил заммэра по архитектуре и градостроительству Алексей Макаров, разработчики дизайн-кода предложили свод правил размещения конструкций - рекламы, подсветки, адресных табличек - на фасадах зданий. При этом они классифицировали улицы по 2 типам: особая архитектурная зона, где есть объекты культурного наследия, памятники истории и культуры РФ, улицы, расположенные в границах зон охраны объектов культурного наследия; прочие улицы за границами охраняемых зон.

- Разработка томских архитекторов позволит избавить город от лишнего рекламно-информационного "шума", упорядочит вывески и адресные таблички, придаст территории более современный, цивилизованный облик. Свои требования по стилю, расположению и технике рекламы дизайн-код предъявляет к объектам исторической застройки особой архитектурной зоны - к ней относятся 144 улицы и переулка Томска, - уточнил Алексей Макаров. - Здесь, согласно предложенному дизайн-коду, не допускается замена остекления витрин световыми коробами, устройство телевизоров и «бегущих строк», применение светодиодных лент по периметру.

Он добавил, что в зоне, исключающей объекты культурного наследия - на жилых, административных зданиях, пристройках - требования менее строгие, более широкий перечень допустимых к размещению конструкций.

Отдельно дизайн-код регламентирует принципы размещения современной рекламы – медиафасадов, уникальных конструкций - на торговых центрах и иных объектах потребительского рынка. Регламентировано также расположение рекламы на временных некапитальных строениях.

По словам разработчиков, дизайн-код обсуждается сейчас профессиональным сообществом, после этого его элементы будут размещены в Интернете для широкого доступа.