Депутаты считают необходимым предусмотреть переходный период при введении нового дизайн-кода для Томска

Дизайн-код поможет привести к единообразию внешний вид города. Фото: архив КП

На заседании комитета по градостроительству депутаты в ходе обсуждения представленного мэрией нового дизайн-кода посчитали необходимым предусмотреть переходный период при введении нового дизайн-кода, сообщает пресс-служба гордумы.

По информации председателя комитета Андрея Петрова, обсуждение данного вопроса на площадке Думы было начато еще при прежнем составе городского парламента. Депутаты инициировали и долгое время настаивали на разработке дизайн-кода, тогда как городская администрация не считала его разработку целесообразной. В июле прошлого года депутаты и сотрудники мэрии пришли к соглашению, что общий свод правил по единому оформлению города будет разработан.

Представленный в комитет проект дизайн-кода содержит в себе графические требования, иллюстрации, рекомендации по размещению рекламных и информационных конструкций на фасадах зданий и сооружений. В частности, исключается возможность размещения избыточной информации на магазинных вывесках. Например, на них нельзя указывать стоимость товара, номера телефонов, адреса, написать более трех наименований услуг. Также ограничена высота размещения вывесок. На жилых домах - между первым и вторым этажами, на нежилых зданиях – максимальная высота до линии подоконника третьего этажа.

Кроме этого, дизайн-код включает требования, предъявляемые к панель-кронштейнам, размещению вывесок с информацией для потребителей, внутреннему оформлению витрин, выходящих на фасад. Также в правилах прописаны виды остекления и подсветки зданий. Разработаны два варианта адресных табличек с названиями улиц для исторических и обычных домов.

- В целом документ содержит более 100 страниц и вмещает в себя все нюансы по оформлению города в едином стиле. За несоблюдение новых правил предполагается административная ответственность. Именно поэтому депутаты настояли на том, что нужно предусмотреть довольно продолжительный, например, лет пять, переходный период, по введению дизайн-кода. Чтобы пострадавший от пандемии малый и средний бизнес не пострадал еще больше, приводя в срочном порядке внешний вид своих офисов и магазинов в соответствие с требованиями дизайн-кода. Такие рекомендации от комитета для городской администрации мы написали в своем решении. После новые правила еще раз будут представлены на градостроительном совете при губернаторе Томской области, а далее пройдут публичные слушания, - прокомментировал председатель комитета Думы города Томска по градостроительству, землепользованию и архитектуре Андрей Петров.