2020-08-04T11:02:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 58 томичей выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Общее число тех, кто победил коронавирус, составляет 2901 человек
Алиса Селезнева
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ЧИсло выздоровевших за стуки больше количества заразившихся.ЧИсло выздоровевших за стуки больше количества заразившихся.Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавируса 58 жителей Томской области. Таким образом, количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 2 901, сообщил во вторник в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что 4 августа в Томской области было выявлено 48 новых случаев заражения, число жертв пандемии возросло до 40 человек.

-Из вновь заболевших COVID-19 у восьми пневмония, у 19-ти признаки ОРВИ, у 21-го человека инфекция протекает бессимптомно, -также говорится в сообщении регионального оперштаба.

По его данным, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 4 августа свободны 68,2% мест , охват населения тестированием составляет 317,3 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области продолжает снижаться и впервые за последнюю недели ниже единицы. Он равен 0,93. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий отмены ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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