2020-08-04T11:06:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус унес жизни еще двоих жителей Томской области

Общее число жертв пандемии в регионе достигло 40 человек
Алиса Селезнева
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Число томичей, умерших от "короны", возросло до 40 человек.Число томичей, умерших от "короны", возросло до 40 человек.Фото: из открытых источников
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Сегодня,4 августа, стало известно о смерти от COVID-19 еще двоих жителей Томской области. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф

- Томская область...умерли.. 40.( +2 за последние сутки).,- говорится в сообщении. Напомним, по данным на 3 августа в нашем регионе было зафиксировано 38 смертей от коронавируса.

-Смерть от коронавирусной инфекции зафиксирована у двух пациентов, у обоих инфекция осложнялись крайне тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, респираторным дистресс-синдромом, острой дыхательной недостаточностью. Умершие относились к старшей возрастной категории и были включены в группу риска по заболеваниям сердечно-сосудистой и эндокринной системы, - уточнил региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что 4 августа в Томской области выявлено 48 новых случая заражения. Общеее число заболевших с начала пандемии составляет 4 358 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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