Коронавирус в Томске : + 48 новых случаев заражения
Общее число заболевших в регионе достигло 4 358
Число заболевших коронавиурсом томичей приближается к 4,4. тысячам.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 4 августа, в Томской области выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 358 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 5 159 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 144 пациента скончались, 7 878 выздоровели.
Всего с начала пандемии в России заболели 861 423 человек, 14 351 скончался, 661 471 выздоровел.
ИСТОЧНИК KP.RU