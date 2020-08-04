Коронавирус в Томске : + 48 новых случаев заражения

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:32:41+03:00

Число заболевших коронавиурсом томичей приближается к 4,4. тысячам. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 4 августа, в Томской области выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 358 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5 159 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 144 пациента скончались, 7 878 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 861 423 человек, 14 351 скончался, 661 471 выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU