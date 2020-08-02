2020-08-02T11:02:36+03:00
Коронавирус Covid-19

За минувшие сутки 57 жителей Томской области выздоровели от коронавируса

Общее число томичей, победивших "корону", составляет 2781
Алиса Селезнева
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Почти 2,8 тыс. томичей уже переболели коронавирусом.Почти 2,8 тыс. томичей уже переболели коронавирусом.Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавируса 57 жителей Томской области. Таким образом, количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 2 781, сообщил в воскресенье в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что 1 августа в Томской области было выявлен 51 новый случай заражения, число жертв пандемии возросло до 38.

- Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 12-ти диагностирована пневмония, у 20-ти имеются признаки ОРВИ, у 19-ти человек инфекция протекает бессимптомно, - также сообщает региональный оперштаб.

По его данным, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 2 августа свободны 68,7%, охват населения тестированием составляет 319,5 на 100 тысяч населения (вчера было 314).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области вновь снизился и составляет 1,01. Вчера он был равен 1,08. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий отмены ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, что данный режим, по решению губернатора, был продлен до 31 августа включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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