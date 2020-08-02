Еще один житель Томской области скончался от COVID-19
Сегодня, 2 августа, стало известно о смерти от коронавируса еще одного жителя Томской области. Общее число жертв пандемии в нашем регионе выросло до 38 человек..
- Томска область.. умерли.. 38.. - говорится в сообщении на сайте стопокронавирус. рф.
Напомним, вчера число скончавшихся от COVID-19 в нашем регионе составляло 37 человек.
-Смерть от коронавируса наступила у пациента, входящего в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. В результате инфекции развилась двусторонняя полисегментарная пневмония с крайне тяжелым течением, которая осложнялась полиорганной и дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, - сообщили подробности представители регионального оперштаба.
Ранее сообщалось, что 1 августа в Томской области было выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 4 261
ИСТОЧНИК KP.RU