2020-08-02T10:54:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один житель Томской области скончался от COVID-19

Общее число жертв пандемии в регионе достигло 38 человек
Алиса Селезнева
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Коронавирусная инфекция унесла жизнь еще одного жителя региона.Коронавирусная инфекция унесла жизнь еще одного жителя региона.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 2 августа, стало известно о смерти от коронавируса еще одного жителя Томской области. Общее число жертв пандемии в нашем регионе выросло до 38 человек..

- Томска область.. умерли.. 38.. - говорится в сообщении на сайте стопокронавирус. рф.

Напомним, вчера число скончавшихся от COVID-19 в нашем регионе составляло 37 человек.

-Смерть от коронавируса наступила у пациента, входящего в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. В результате инфекции развилась двусторонняя полисегментарная пневмония с крайне тяжелым течением, которая осложнялась полиорганной и дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, - сообщили подробности представители регионального оперштаба.

Ранее сообщалось, что 1 августа в Томской области было выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 4 261

ИСТОЧНИК KP.RU

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