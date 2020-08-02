Коронавирус в Томске: + 51 новый случай заражения

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:34:12+03:00

Число заболевших продолжает расти, но темпы эпидемии снижаются. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 2 августа, в Томской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 4261 подтвержденный случай.

За последние сутки в стране выявлено 5 427 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 70 пациентов скончались, 3 649 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 850 870 человек, 14 128 скончались, 650 173 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU