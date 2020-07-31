2020-07-31T11:06:20+03:00
Коронавирус Covid-19

За минувшие сутки 58 жителей Томской области выздоровели от коронавируса

В общей сложности 2651 томич уже сумел исцелиться от «короны»
Алиса Селезнева
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За минувшие стуки число заразившихся и выздоровевших томичей практически одинаковое.За минувшие стуки число заразившихся и выздоровевших томичей практически одинаковое.Фото: из открытых источников
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.За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавируса 58 жителей Томской области. Таким образом, количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 2 651 , говорится в пятницу в ежедневной сводке регионального штаба.

Ранее сообщалось, что 31 июля в Томской области было выявлено 59 новых случаев заражения, число жерт пандемии возросло до 36 .

- Из вновь заболевших COVID-19 у 30-ти имеются признаки ОРВИ, у 10-ти диагностирована пневмония, у 19-ти человек инфекция протекает бессимптомно, - сообщает региональный оперштаб.

По его данным, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 31 июля свободны 68,4% мест (вчера их было 67,1%), охват населения тестированием составляет 314,1 на 100 тысяч населения (вчера было 300,1).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области продолжает расти и составляет 1,07. Вчера он был равен 1,04. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий отмены ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, что данный режим сегодня , по решению губернатора, был продлен до 31 августа включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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