За минувшие сутки 58 жителей Томской области выздоровели от коронавируса
.За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавируса 58 жителей Томской области. Таким образом, количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 2 651 , говорится в пятницу в ежедневной сводке регионального штаба.
Ранее сообщалось, что 31 июля в Томской области было выявлено 59 новых случаев заражения, число жерт пандемии возросло до 36 .
- Из вновь заболевших COVID-19 у 30-ти имеются признаки ОРВИ, у 10-ти диагностирована пневмония, у 19-ти человек инфекция протекает бессимптомно, - сообщает региональный оперштаб.
По его данным, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 31 июля свободны 68,4% мест (вчера их было 67,1%), охват населения тестированием составляет 314,1 на 100 тысяч населения (вчера было 300,1).
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области продолжает расти и составляет 1,07. Вчера он был равен 1,04. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий отмены ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, что данный режим сегодня , по решению губернатора, был продлен до 31 августа включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU