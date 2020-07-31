Оперштаб: еще два жителя Томской области скончались от COVID-19

31 Июль 2020 2020-07-31T10:48:21+03:00

Еще два жителя Томской области скончались от COVID-19. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 31 июля, стало известно о смерти от коронавируса еще двух жителей Томской области. Общее число жертв пандемии в нашем регионе выросло до 36.

- Скончавшиеся пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: у одного из умерших был диабет, у другого – хроническая болезнь почек и гипертония. У обоих инфекция осложнялись крайне тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, респираторным дистресс-синдромом, сердечно-легочной недостаточностью,- сообщили в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что 31 июля в Томской области было выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 4 150.

ИСТОЧНИК KP.RU