2020-07-31T10:32:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: + 59 новых случаев заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 4150
Алиса Селезнева
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Число заболевших в регионе продолжает расти.Число заболевших в регионе продолжает расти.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 31 июля, в Томской области выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 4150 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5 482 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 161 пациент скончался, 8 755 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 839 891 человек, 13 963 скончались, 638 410 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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