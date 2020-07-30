2020-07-30T11:06:23+03:00
Коронавирус Covid-19

За минувшие сутки 49 жителей Томской области выздоровели от коронавируса

В общей сложности, победили «корону» уже 2 593 томича
Алиса Селезнева
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ПЦР- тесты подтвердили выздоровление еще 49 томичей.ПЦР- тесты подтвердили выздоровление еще 49 томичей.Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавируса 49 жителей Томской области. Таким образом, количество выздоровевших в регионе с начала пандемии достигло 2593 человек, говорится в четверг в ежедневной сводке регионального штаба.

Ранее сообщалось, что 30 иююля в Томской области был выявлен 51 новый случай заражения, 34 пациента скончались.

- Из вновь заболевших COVID-19 у 17-ти инфекция протекает бессимптомно, у 21-го имеются признаки ОРВИ, у 13-ти диагностирована пневмония, - уточняется в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 30 июля свободны 67,1% мест (при необходимых для снятия ограничений 50%), охват населения тестированием составляет 300,1 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения).

Однако коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области немного подрос и составляет 1,04. Вчера он был равен 1,03. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий отмены ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим действует в Томской области до 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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